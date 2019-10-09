صالح يدعو المحافظين إلى ضرورة “تهدئة” الأوضاع

صالح يدعو المحافظين إلى ضرورة “تهدئة” الأوضاع
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاربعاء، ضرورة تهدئة الأوضاع في مختلف المحافظات من خلال ضبط النفس بما يحفظ الأمن والاستقرار.وشدد صالح، خلال اجتماعه، في قصر السلام ببغداد، بعدد من المحافظين، على “أهمية حماية المتظاهرين السلميين وحماية الأمن العام ومنع إراقة مزيد من الدماء، والتصدي لأي اعتداء على القوات الأمنية والممتلكات العامة، مشيراً الى وجوب فتح تحقيق عاجل بشأن الاعتداءات التي رافقت التظاهرات”.وأشار الى “ضرورة الإسراع في تنفيذ طلبات المواطنين في محافظاتهم بتوفير فرص العمل للشباب العاطلين بما يقضي على البطالة، وتلبية الاحتياجات المشروعة في الحياة الحرة الكريمة، وتهيئة مشاريع السكن والنهوض بواقع الخدمات في عموم المحافظات، والتصدي بحزم للفساد المالي والاداري وإحالة المفسدين الى القضاء”.واستمع صالح الى استعراض مفصل، قدمه محافظو المحافظات الجنوبية، والفرات الاوسط، والوسطى، وكركوك ونينوى، عن الظروف التي تعرقل إنجاز المشاريع، والجهود المطلوبة لتنفيذ الإصلاحات المنشودة.

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