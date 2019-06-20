صالح يدعو تركيا إلى المشاركة في إعمار العراق

صالح يدعو تركيا إلى المشاركة في إعمار العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، تركيا الى مساهمة شركاتها في اعمار العراق، مشيرا الى اهمية تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.وذكر المكتب الاعلامي لصالح في بيان، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، صباح اليوم الخميس، وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان والوفد المرافق لها”.واكد صالح بحسب البيان، على “ضرورة التكامل الاقتصادي وتطوير روابط البنى التحتية كسبيل لتحقيق السلام والامن والازدهار بين دول المنطقة”.واشار الى “اهمية تعزيز وتوسيع مستوى التعاون التجاري بين العراق وتركيا، فضلاً عن مساهمة الشركات التركية في اعمار العراق، والافادة من خبراتها في المجالات المختلفة، بما يضمن تنشيط الاقتصاد العراقي وتوفير فرص العمل”.

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