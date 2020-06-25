صالح يدعو رؤساء الأوقاف لتوحيد الخطاب الديني

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الخميس (25 حزيران 2020)، لرؤساء الأوقاف الدينية، ضرورة توحيد الخطاب أمام التطرف والعنف.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، أن “رئيس الجمهورية، برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، اليوم الخميس 25-6-2020، رئيس ديوان الوقف الشيعي الدكتور غني زغير عطية ورئيس ديوان الوقف السني الدكتور سعد حميد كمبش والمسيحي المهندس رعد كجه جي”.

وأكد صالح، “أهمية توحيد الخطاب الديني وتعزيز وحدة الصف بين المكونات العراقية لمواجهة العنف والتطرف”، مشيراً إلى أن “تنوع المجتمع العراقي يعد عنصر قوة وفاعلية لتعزيز الأواصر المجتمعية، وترسيخ السلم الأهلي من خلال إشاعة ثقافة التسامح في البلاد”.

وبحسب البيان، ثمّن الرئيس صالح “دور رجال الدين في نشر المفاهيم الدينية الصحيحة وترسيخ الوحدة الوطنية، والتصدي للأفكار التكفيرية التي حاول تنظيم داعش تسويقها”.