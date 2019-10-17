صالح يدعو فرنسا بالتدخل لإيقاف الحرب على قوات ” قسد” من قبل تركيا

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الخميس (17 تشرين الأول 2019)، لوزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن التوغل التركي في شمال سوريا يقوض جهود مكافحة الإرهاب.ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان ، أن “صالح استقبل، اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق له”، مبينا أن “صالح اكد على ضرورة تكثيف الجهود لدعم العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره، وعدم منح الفرصة للعصابات الإرهابية لإعادة تجديد نشاطاتها، وتهديد أمن المنطقة والعالم خاصة وأن العراق لا يزال يعاني من الآثار المدمرة لجرائم تنظيم داعش الإرهابي”.وأضاف صالح، بحسب البيان، أن “التوغل العسكري التركي في شمال سوريا سوف يقوّض جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب”، مشدداً على “ضرورة إيقاف العمليات العسكرية التركية في سوريا، وتدارك الكارثة الإنسانية في مناطق النزاع بصورة عاجلة”.وأردف أن “اللقاء جرى خلاله بحث تعزيز العلاقات الثنائية، وتوطيد سبل التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، فضلاً عن مناقشة التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة”.