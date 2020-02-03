صالح يدعو مساهمة بلجيكا في إعادة إعمار المدن المحررة

صالح يدعو مساهمة بلجيكا في إعادة إعمار المدن المحررة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، أهمية مساهمة بلجيكا في اعادة إعمار المدن المحررة، مشددا على حرص بإقامة علاقات متميزة ومتطورة مع مختلف دول العالم.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفن”.وأكد الرئيس “حرص العراق على إقامة علاقات متميزة ومتطورة مع مختلف دول العالم وفقاً لمصالحه الوطنية العليا والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”، مشيراً إلى “أهمية مساهمة بلجيكا في اعادة إعمار المدن المحررة”.وجرى، خلال اللقاء، بحسب البيان، “بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن مناقشة التطورات والأوضاع الإقليمية والدولية”. 

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