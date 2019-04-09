صالح يدعو مفوضية الانتخابات الابتعاد عن التزوير والفساد

صالح يدعو مفوضية الانتخابات الابتعاد عن التزوير والفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، خلال لقائه وفد من المفوضية، اليوم الثلاثاء، ضرورة معالجة الاشكاليات التي رافقت العملية الانتخابية الماضية.وقال مكتبه في بيان ، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة معن الهيتاوي”.وشدد صالح على “ضرورة معالجة الاشكاليات التي رافقت العملية الانتخابية في المرحلة الماضية”، مؤكداً “اهمية تجاوزها والعمل على تطوير النظام الانتخابي والكادر الذي يتولى عملية الاعداد والاشراف على الانتخابات لتمتين ثقة المواطن بالعملية الانتخابية”.واشار الى “دور المفوضية في تعزيز وانجاح العملية الديمقراطية”، مشدداً على” ضرورة التعاون والتنسيق بين الجميع من اجل ضمان النزاهة والشفافية في انجاح الممارسات الانتخابية بالبلاد”.وتابع البيان ان “صالح بحث مع وفد المفوضية الاستعدادات الجارية لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة”، مشيراً الى ان “مفوضية الانتخابات مؤسسة مهمة ويجب الحفاظ على استقلالية عملها وفق الاطر الدستورية”.واوضح انه “استعرض رئيس واعضاء مجلس المفوضين الاستعدادات الجارية لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل”، مؤكدين ان “المفوضية قد استكملت الاجراءات الفنية وبانتظار مجلس النواب استكمال التشريعات المطلوبة بهذا الشأن”.

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