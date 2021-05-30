صالح يستقبل اللص الطائفي خضير الخزاعي ويبحث معه “الانتخابات”!

صالح يستقبل اللص الطائفي خضير الخزاعي ويبحث معه “الانتخابات”!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- شدد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الأحد (30 أيار، 2021) على ضرورة تعزيز استقرار البلد وتهيئة مستلزمات الانتخابات النزيهة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، أن “صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، الأمين العام لحزب دعاة الإسلام – تنظيم العراق خضير الخزاعي“.واشار إلى ان اللقاء “بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، والتأكيد على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلد ومجابهة الإرهاب وحماية التماسك الاجتماعي وتوحيد الصف الوطني، والإشارة إلى أهمية الانتخابات المقبلة وإجرائها في موعدها وضرورة تلازم ذلك مع تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها بما يضمن نزاهتها وعدالتها ويحقق الإرادة الحرة للعراقيين من أجل أن تكون مساراً نحو تلبية الإصلاحات المنشودة ومتطلبات المواطنين الأساسية”.يذكر ان خضير الخزاعي القيادي في حزب الدعوة  متهم بسرقة ملايين الدولارت من المال العام ووعين جميع ابنائه في السفارة العراقية في كندا حيث اقامتهم  الدائمة هناك.

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