صالح يصادق على تعيين شعلان محافظا للديوانية

بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدر رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، 08 آب، 2019، مرسوماً بتعيين زهير علي شعلان محافظاً للديواني.

ونص مرسوم جمهوري يحمل توقيع الرئيس صالح على، أنه “استناداً لاحكام البند (7) من المادة (73)، من الدستور والبند اولاً من المادة (26)، من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم، رسمنا بتعيين زهير علي شعلان، بمنصب محافظ الديوانية”.