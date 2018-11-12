صالح يصل دولة الإمارات

صالح يصل دولة الإمارات
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بغداد/شبكة أخبار العراق- وصل رئيس الجمهورية برهم صالح الى دولة الامارات ، الاثنين 12 تشرين الثاني 2018، في محطته الثانية بجولته الخليجية التي بدأها في الكويت.واستقبل رئيس الجمهورية حاكم ابو ظبي محمد بن زايد ، واقيمت مراسيم رسمية باستقباله وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية.وتوجه رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين/ 12/ 11/ 2018،  الى الامارات بعد اختتام زيارته للكويت.

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