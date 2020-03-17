صالح يعرب عن تمنياته للزرفي في إكمال مهامه لرئاسة الوزراء

صالح يعرب عن تمنياته للزرفي في إكمال مهامه لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعرب رئيس الجمهورية، برهم صالح، الثلاثاء (17 آذار، 2020) عن تمنياته للمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، عدنان الزرفي عن تمنياته بإكمال مهامه وإجراء انتخابات مبكرة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان، أن الأخير “كلف عدنان الزرفي برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة”.وأعرب الرئيس، خلال مراسم التكليف التي جرت في قصر السلام ببغداد، عن “أمنياته لرئيس الوزراء المكلف بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، وأن يعمل على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، ويحقق تطلعات العراقيين، ويلبي مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة من خلال إنجاز الإصلاحات المطلوبة، وأن يحافظ على سيادة واستقرار وأمن العراق”.وأضاف صالح، أن “العراق يستحق الأفضل وشعبه بذل التضحيات الجليلة من أجل الحياة الحرة الكريمة والمستقبل الواعد لجميع أبنائه”، مشيراً إلى أن “الكثير من المهام والاستحقاقات التي ينتظرها الشعب العراقي بكافة مكوناته وأطيافه لا تزال أمامنا، وهي أمانة ومسؤولية في أعناقنا نسعى جميعاً لتحقيقها”.

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