صالح يلتقي بارزاني في أربيل

صالح يلتقي بارزاني في أربيل
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني في أربيل.وذكرت وسائل اعلام كردية ، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح وصل، اليوم، إلى أربيل حيث من المقرر ان يلتقي مع كبار المسؤولين في إقليم كردستان”.وأضافت، أن “برهم صالح يجتمع حالياً مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني،

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