صالح يلتقي بارزاني في أربيل

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المالية النيابية تطالب علاوي بالسيطرة على المنافذ الحدودية وطرد ميليشيات الحشد منها
زنكنة:مستحقات الغاز الإيراني المترتبة على العراق بلغت 2 مليار دولار
مسرور يؤكد على تأمين مصالح كردستان قبل “العراق” وبقاء القوات الأمريكية ضرورة
حكومة كردستان:شروطنا المالية والنفطية المبرمة مع عبد المهدي أساس التعامل مع حكومة علاوي الجديدة
يلدز: 16 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا
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باسيج مقتدى لن يوقف ثورة الشعب ضد الفساد والتبعية
إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
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اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير
الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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