صالح يلتقي تميم

صالح يلتقي تميم
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بغداد/شبكة أخبار العراق- التقى رئيس الجمهورية، برهم صالح، الخميس، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة.وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان ، إنه “وسط حفاوة وترحيب كبيرين، جرت، في الدوحة، مراسيم استقبال رسمية لرئيس الجمهورية برهم صالح الذي يزور قطر يرافقه وفد حكومي رفيع المستوى”.وأضافت الرئاسة، أنه “كان في مقدمة مستقبلي الرئيس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وكبار المسؤولين القطريين، حيث عزف السلامان الوطنيان لجمهورية العراق ودولة قطر، فتش بعدها رئيس الجمهورية برفقة الشيخ تميم حرس الشرف مصافحاً مستقبليه”.وأكدت، أن “الزيارة تأتي تجسيداً لسياسة الانفتاح والتعاون التي يتبناها صالح واستكمالاً للزيارات السابقة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة”.وأشارت إلى، أن “من المؤمل أن تجري اليوم مباحثات موسعة بين البلدين تتناول العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والنقل والطاقة وغيره.

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