صالح يلتقي نيجيرفان

صالح يلتقي نيجيرفان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- التقى الرئيس برهم صالح، الأربعاء، رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني في بغداد.وذكر مصدر مطلع، إن “الرئيس برهم صالح  استقبل اليوم، في قصر السلام ببغداد رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني”.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان بوقت سابق، أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني”.وقال مصدر حكومي، اليوم، إن “رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني وصل صباح اليوم، في زيارة غير معلنة الى العاصمة بغداد”.وتأتي هذه الزيارة في ضوء ما تشهده بغداد وعدة محافظات من حركة احتجاجات غاضبة تطالب بانتخابات مبكرة وتعديل الدستور وإقالة الحكومة.

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