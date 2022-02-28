صالح يلغي العفو الخاص بحق تاجر المخدرات نجل محافظ النجف

صالح يلغي العفو الخاص بحق تاجر المخدرات نجل محافظ النجف
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الجمهورية برهم صالح، مرسومين جمهوريين احدهما يخص العفو الخاص عن جواد نجل محافظ النجف السابق لؤي الياسري.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ، ان”رئيس الجمهورية برهم صالح، عقد اجتماعاً عاجلاً مع اللجنة التحقيقية المُشكلة في رئاسة الجمهورية حول المرسومين الجمهوريين المرقمين (١ ،2)، حيث جرى التداول في حيثيات القضية في ضوء السياقات القانونية المُعتمدة لإصدار قرارات العفو الخاص والقنوات القانونية والإجرائية التي تمر بها عبر مؤسسات الدولة المعنية المختلفة”.ووجّه الرئيس برهم صالح بسحب المرسومين الجمهوريين فوراً، والايعاز الى الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك، حيث وان”بدى صدور المرسوم الجمهوري مُطابقاً للإجراءات القانونية والدستورية شكلياً الا انه لم يُدقق من الناحية الموضوعية ولم يتم الالتزام بالضوابط الصارمة المُعتمدة في رئاسة الجمهورية في متابعة ملف العفو الخاص”.ووجّه صالح أيضا بان تُنجز اللجنة التحقيقية عملها بأسرع وقت ممكن وعرض نتائج التحقيق على سيادته، لمعرفة المقصرين ومحاسبتهم وضمان عدم تكرارها مستقبلاً. كما وجّه بمخاطبة وزارتي العدل والداخلية لألقاء القبض على المُدانين وايداعهم في المؤسسات الإصلاحية.وشدد الرئيس برهم صالح على ضرورة ان يؤخذ في الاعتبار ما تحمله جريمة المخدرات من خطورة على المجتمع العراقي، وكونها لا تُحقق الغاية من اجراءات العفو الخاص باعتباره مبدأ انساني يُمنح لبعض السجناء رفعاً لظلم أو منح فرصة لمُغرر بهم دفعتهم ظروف اجتماعية واقتصادية قاهرة الى ارتكاب جرم معين، او بحق نساء واحداث ذات الاحكام المخففة تناغماً مع العادات والتقاليد الاجتماعية العراقية الاصيلة.واكد الرئيس برهم صالح ان رئاسة الجمهورية لم ولن تدخر أي جهد بدعم قواتنا الأمنية واجهزتنا القضائية البطلة في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة في المجتمع، وتُثمّن ما بذلته من تضحيات جسام في هذا الصدد.وجددت رئاسة الجمهورية ما اكدته مراراً من ان الرئيس لم ولن يتهاون في مجابهة التحدي الخطير المُتمثل بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها، باعتبارها جريمة تمس امن المجتمع واستقراره وسلامته.وأكد رئيس الجمهورية، أنه”لن يتردد مطلقاً في تصويب ما قد يشوب المراسيم او الاوامر الرئاسية من شطط او مخالفات قانونية طالما انها ستصب في امن المجتمع واستقراره.”.وثمنت رئاسة الجمهورية عالياً الاصوات الوطنية الشريفة والمواقف النبيلة التي ابدتها الفعاليات السياسية والاجتماعية والرأي العام في هذه القضية والتي تؤكد حرصاً عالياً بالمسؤولية الوطنية.واصدر رئيس الجمهورية برهم صالح، مرسوما بالاعفاء عن نجل محافظ النجف السابق جواد لؤي الياسري المحكوم بالمؤبد بتهم تتعلق بالمخدرات.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *