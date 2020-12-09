صالح ينفي رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

صالح ينفي رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- نفى المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الاربعاء ، وجود توجه حكومي لرفع سعر صرف الدولار.وقال صالح في حديث صحفي، إن  “الحديث عن وجود توجه حكومي لرفع سعر صرف الدولار، لغاية الوصول الى مستوى 150 الف دينار مقابل الـ 100 دولار، غير صحيح على الاطلاق ولا توجد خطة مطروحة من قبل الحكومة لهكذا خيار”.واضاف أن “ارتفاع سعر صرف الدولار الاسواق المحلية، في الوقت الحالي جاء بسبب الشائعات، التي تطلق هنا وهناك، وهي لا اساس لها من الصحة”، مبينا أن “هذا الارتفاع مؤقت، وستشهد قادم الايام انخفاضا جديدا بسعر الصرف”.ومع بداية ساعات الصباح  اليوم، ارتفعت أسعار صرف الدولار، الأسواق المحلية بالعراق، ليلامس سعر الارتفاع الجديد 128 ألف دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي.وبلغ سعر بيع الدولار 127,500 دينار عراقي، بينما سعر الشراء 126,500، بشكل تقريبي، أما أسعار العملات العالمية الأجنبية، فإن اليورو بلغ سعره 100 يورو لكل 121,20 دولار.

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