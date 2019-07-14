صالح يوجه بإدراج فقرة في موازنة (2020) لدعم المبدعين

صالح يوجه بإدراج فقرة في موازنة (2020) لدعم المبدعين
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بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، بإدراج فقرة في موازنة عام (2020) لتأسيس صندوق خاص لدعم المبدعين في مجال الأدب والثقافة والمجالات الاخرى.وذكر بيان رئاسي ، أن “الرئيس صالح وجه خلال استقباله، اليوم، في قصر السلام ببغداد، وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان ووزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ونقيب الفنانين الفنان جبار جودي ورئيس الأتحاد العام للأدباء والكتاب فيالعراق ناجح المعموري، بادراج فقرة في موازنة عام (2020) لتأسيس صندوق خاص لدعم المبدعين في مجال الأدب والثقافة والمجالات الاخرى، كما وجه بمعالجتهم في المستشفيات المتخصصة سواء في بغداد او في اقليم كردستان وحسب الحاجة”.وأضاف البيان، أن “رئيس الجمهورية تطرق الى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الصحفيين والأدباء والفنانين بعد هزيمة تنظيمات داعش الارهابية، وضرورة توعية المواطنين وتسليحهم بالمعرفة، وجعلهم يدركون حقائق الامور من خلال النتاجات الفكرية والثقافية، فضلاً عن دورهم في إعادة بغداد الى تألقها ومكانتها كمركز للحضارة والاشعاع الفكري”.وتابع، ان “الرئيس استمع احاديث مفصلة قدمها اعضاء الوفد استعرضوا فيها المعوقات التي تواجه عمل الأدباء والصحفيين والفنانين في العراق، معبرين عن تقديرهم العالي لسيادته في تقديم الدعم والأسناد للوسط الثقافي والصحفي”.

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