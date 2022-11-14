صحة الإقليم:مقتل وإصابة 9 اشخاص جراء القصف الإيراني

صحة الإقليم:مقتل وإصابة 9 اشخاص جراء القصف الإيراني
آخر تحديث:

 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الصحة في أقليم كردستان سامان برزنجي، اليوم الاثنين، عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين بالقصف الايراني الذي استهدف كويسنجق في اربيل.وقال برزنجي في تصريح صحفي ، إن “القصف الايراني على كويسنجق في محافظة اربيل اسفر عنه مقتل شخص وإصابة 8 آخرين”.نفذت المدفعية الايرانية، اليوم الاثنين، قصفا على مدينة اربيل استهدف مقار الاحزاب الكردية المعارضة في بلدة كويسنجق.واضاف، إن “مدفعية الحرس الثوري قصفت بالصواريخ مقرات تابعة للأحزاب الكردية الإيرانية في بلدة كويسنجق شرقي مدينة أربيل”.واضاف، أن “القصف استهدف مقرات الحزب الديمقراطي الايراني في كويسنجق”، مبينا أن “القصف كان بصاروخين واوقع اصابتين بصفوف حماية مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني المعارض”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *