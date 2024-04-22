صحة غزة:ارتفاع في عدد الشهداء والجرحى جراء استمرار الهجوم الإسرائيلي الدموي

صحة غزة:ارتفاع في عدد الشهداء والجرحى جراء استمرار الهجوم الإسرائيلي الدموي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الصحة في غزة، الإثنين، ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 34151 شهيداً منذ بدء الحرب الاسرائيلية على غزة الصمود في السابع من أكتوبر.وأفاد بيان للوزارة بأنه خلال 24 ساعة حتى صباح  اليوم الإثنين، “وصل 54 شهيدا” إلى المستشفيات، مشيرا إلى أن عدد المصابين الإجمالي ارتفع إلى 77084 جريحا جراء الهجوم الإسرائيلي الدموي على أهالي غزة التي اندلعت قبل أكثر من ستة أشهر.

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