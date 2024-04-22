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الرئيسان العراقي والتركي يؤكدان على حسم الملفات المشتركة بين البلدين
التوقيع على إتفاق رباعي بين العراق وتركيا وقطر والإمارات في الطاقة والنقل
حزب الـpkk يحذر حكومة السوداني من مكر وخداع أردوغان
نائب إطاري:انتخاب رئيساً جديداً للبرلمان أمراً “معقداً”!
الاقتصادية النيابية تدعو السوداني إلى استغلال زيارة أردوغان لصالح العراق وليس بالعكس
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صحة غزة:ارتفاع في عدد الشهداء والجرحى جراء استمرار الهجوم الإسرائيلي الدموي
الأمم المتحدة تنفي نزوح ربع مليون فلسطيني من رفح
لافروف:نريد أوكرانيا روسية
دبلوماسيون:أمريكا ستستخدم “الفيتو” أمام الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
الحكومة اليمنية:الحوثيين وراء زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة
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الرئيسان العراقي والتركي يؤكدان على حسم الملفات المشتركة بين البلدين
التوقيع على إتفاق رباعي بين العراق وتركيا وقطر والإمارات في الطاقة والنقل
الاقتصادية النيابية تدعو السوداني إلى استغلال زيارة أردوغان لصالح العراق وليس بالعكس
صندق النقد الدولي:العراق سادسا في مؤشر التضخم عربياً
مصدر حكومي:على الحكومة تجاوز الخطر الذي يهدد العراق جراء اعتماد إيراداته على النفط
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نائب:المحاصصة الفاسدة وراء تضخم الوفود العراقية في الزيارات الخارجية
النفط النيابية:تهريب(225) ألف برميل نفط يومياً من قبل العائلة البارزانية إلى تركيا
العلاق:معظم إحتياطي الذهب العراقي موجود في إنكلترا وأمولنا لدى البنك الفدرالي !
إيران:بفضل حشدنا الشعبي وأحزابه وحكومتنا الإطارية أصبح العراق الواجهة الأولى لصادراتنا
غراهام:إبقاء العراق موحداً مسألة معقدة وستبقى معقدة لسنوات قادمة
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