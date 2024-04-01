صحة غزة:(108237)بين شهيد وجريح جراء الهجوم الإسرائيلي الدموي على القطاع

صحة غزة:(108237)بين شهيد وجريح جراء الهجوم الإسرائيلي الدموي على القطاع
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة ،اليوم الاثنين، إن 32845 فلسطينياً على الأقل استشهدوا وأصيب 75392 جراء الهجوم الإسرائيلي الدموي الأعمى على القطاع منذ السابع من أكتوبر.وذكرت الوزارة في بيان، أن 63 فلسطينيا قتلوا وأصيب 94 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية رغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي بالوقف الفوري لإطلاق النار قبل أسبوع.

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