صحيفة:مواقف الصدر متغيرة بالثانية آخرها دعم حكومة عبد المهدي!!

صحيفة:مواقف الصدر متغيرة بالثانية آخرها دعم حكومة عبد المهدي!!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، الاثنين، عن لقاء وصفته بـ”الايجابي” جمع قائد فيق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قبل سفر الأخير إلى إيران.وقالت الصحيفة في تقرير لها ، إن “الصدر عاد إلى إيران بعد لقاء مطوّل جمعه بقائد قوّة القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، في مدينة النجف”، مبينة أن “مناخاتٌ إيجابية جدّاً نتجت عن اللقاء الذي استكمل بأكثر من لقاء جمع عدداً من القيادات الصدرية، المعنيّة بالرعاة الإقليميين للعملية السياسية”.وأضافت أن تلك اللقاءات “توصلت إلى تفاهماتٍ من شأنها تعزيز الحكومة الاتحادية ورئيسها، عادل عبد المهدي، وإطلاق عجلة الإصلاح الحكوميّ، ستشمل في أبرزها، تعديلات وزاريّة مهمة، وإقرار قانون انتخابي منصف يحظى بإجماع القوى السياسية، ويأخذ أيضاً بملاحظات الجهات المؤثّرة في القرار السياسي”.وبينت الصحيفة، أن “عودة الصدر تزامنت أيضاً مع حديث عن منحه أحد مساعديه هامشاً واسعاً للتفاهم مع الحكومة في الشقّ المتعلّق بالشارع والتظاهرات، بالتوازي أيضاً مع حديثٍ آخر عن حذر يبديه الصدر حيال الشارع الملتهب. وعليه، لا يريد الزعيم الشاب أي انكسار له أمامه لفقدان شعبيته التي وصلت الان نحو الانحدار، خصوصاً أن مواقفه قد تبدّلت كثيراً على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، وقد تتبدّل في الأيام المقبلة”. 

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