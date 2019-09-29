صحفي أمريكي :العار سيلاحق أمريكا على تدمير العراق

صحفي أمريكي :العار سيلاحق أمريكا على تدمير العراق
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد الكاتب والصحفي الامريكي جيمس فريني في كتابه الجديد عن معركة الموصل الولايات المتحدة على تدميرها للعراق، معتبرا أن الكثير من الذنب والعار سيلاحق بلاده على ادخال البلاد في دوامة العنف طوال اكثر من عقد ونصف من الزمان.ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير عن فريني قوله إنني ” كصحفي امريكي كان العراق في ذهني طوال مسيرتي المهنية ، لذا عند قدومي الى البلاد كانت معركة الموصل على وشك البدء “.واضاف ” كلما طالت مدة بقائي في البلاد كلما ادركت ان دوافعي العميقة للقدوم ليس لمجرد الفضول ونوع معين من المسؤولية فحسب ، بل الشعور ايضا بالذنب والعار لأنني استطعت ان ارى وبشكل مباشر ما فعلته بلادي بالعراق “.وتابع فريني أن ” داعش كانت بلاشك نتاجا للغزو الامريكي ، ورد مباشر على تداعيات الوضع السياسي والاجتماعي في العراق والذي تكون نتيجة للغزو الامريكي للبلاد “، مبينا أنه ” انتقد الكثير من التغطيات الصحفية الاجنبية عن العراق لانها كانت في نفس نطاق دعايات داعش وساديتها ولم يكن هذا الامر دلالة على بصيرة كبيرة”.واشار الى أنه ” استخلص من خلال تجربته في العراق شعورا بالذنب والعار بشأن الدور الامريكي في تلك البلاد على مدى اكثر من عقد ونصف من الزمان ، فحينما تكون في العراق فسترى آثار ذلك الى ما لانهاية وانه وعلى الرغم من تدمير آثار وحضارة البلاد إلا أنه لم يتم اكتشاف الكثير من ماضيه وهو الامر المشجع للغاية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *