صحيفة:اجتماع للأحزاب المرتبطة بايران في منزل هادي العامري لدعم بقاء عبد المهدي

صحيفة:اجتماع للأحزاب المرتبطة بايران في منزل هادي العامري لدعم بقاء عبد المهدي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، الخميس، عن عقد اجتماع للقوى السياسية الشيعية في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن المجتمعين اتفقوا على مسودة تضم حزمة إصلاحات خدمية وإدارية.وذكرت الصحيفة في تقرير لها ، إن “القوى السياسية «الشيعية» عقدت قبل يومين لقاء ضمّ معظمها باستثناء «كتلة سائرون» في منزل زعيم «تحالف الفتح» هادي العامري، حيث اتفق المجتمعون على مسودة تضم حزمة إصلاحات خدمية وإدارية، تستجيب لدعوة المرجعية”.وأضافت، ان “هذه المسودة ستُعرض، وفق المعلومات، على بقية القوى «السنّية» و«الكردية» من أجل التوافق عليها، على أن يسلّمها زعيم «تيار الحكمة»، عمار الحكيم، إلى عبد المهدي”.وأوضحت الصحيفة، أن “الحكيم سيطلب من رئيس الوزراء تحديد جدول زمني واضح لتنفيذ الإصلاحات، مقابل أن تؤدي القوى السياسية دور «الرقيب» على تنفيذها، ويحيط المعنيون بنود المسودة بتكتّم شديد بناءً على اتفاق في ما بينهم، مؤكدين في الوقت نفسه أنها تحمل رؤية إيجابية ومهمة جداً”. 

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