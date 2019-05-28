صحيفة:السيستاني رفض مقابلة ظريف في زيارته الأخيرة لبغداد

بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت صحيفة لندنية في تقرير لها نشرته، الثلاثاء، 28 أيار، 2019، إن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، فشل خلال الزيارة التي انهاها الاثنين 27 ايار 2019 الى العراق، بلقاء المرجع الديني علي السيستاني.وذكرت صحيفة العرب اللندنية أن، “وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، غادر بغداد عائدا إلى طهران، بعدما أمضى ثلاث ليال في العاصمة العراقية، فشل خلالها في ترتيب لقاء مع المرجع الشيعي علي السيستاني في النجف”.وتابعت أنه، “كان من المقرر أن يتجه الوزير الإيراني صوب النجف بعد أن ينهي مباحثاته في بغداد التي وصل إليها مساء السبت 25 ايار، لكن زيارته إلى النجف شطبت من جدول الأعمال بشكل مفاجئ”.وعزت الصحيفة، “فشل ظريف في الوصول إلى السيستاني إلى أن مرجعية النجف تحاول النأي بنفسها عن أي تطورات بين الولايات المتحدة وإيران” حسب تعبيرها.