صحيفة:الصدر يدعم العبادي للعودة إلى رئاسة الوزراء

صحيفة:الصدر يدعم العبادي للعودة إلى رئاسة الوزراء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت صحيفة عربية، الثلاثاء، عن استمرار مساعي رئيس الوزراء حيدر العبادي في العودة الى السلطة عبر تقديم نفسه بلطف امام الاطراف العراقية في النجف وبغداد كرجل دولة، مبينة ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد يدعمه في العودة الى السلطة في حال اخفاق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن قيادي بائتلاف النصر لم تكشف عن اسمه قوله، “العبادي يقدم نفسه بلطف لدوائر عراقية في النجف وبغداد، كرجل دولة وقادر على إدارة دفة البلاد في حال أخفق عبد المهدي بإكمال مشواره”، مستدركاً بأن “العبادي قادر على ذلك ولديه تجربة ناجحة، ويعزز تحركاته في النجف ويحاول اليوم ترطيب الأجواء مع إيران أيضاً”.وأضاف القيادي، أن “الصدر لغاية الآن يشير إلى دعمه لحكومة عبد المهدي، إلا أنه غير راضٍ بما توصلت إليه، إذاً فإن نهاية المهلة التي أعطيت لعبد المهدي وهي سنة كاملة، تنتهي في تشرين الأول المقبل”.وأكد القيادي، انه “سنشهد حتماً تبدلاً بموقف الصدر، والأقرب إلى الصدر، هو العبادي وقد يدعم التيار الصدري عودته للسلطة مرة أخرى”.

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