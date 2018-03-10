صحيفة:العبادي “أغلق” باب حل الحشد الشعبي

بغداد/شبكة أخبار العراق- رأت صحيفة “الحیاة” اللندنية، السبت، أن قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي، الأخير بتكييف أوضاع مقاتلي الحشد الشعبي ومساواة رواتبهم مع أقرانهم من القوات الأمنية أغلق الباب نهائياً أمام دعوات حل الحشد.وقالت الصحيفة في تقريرها، إن “قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي يعتبر إغلاقا نهائيا لدعوات حل الحشد الشعبي”، مشيرة إلى أن “أطرافاً سياسية في ذات الوقت تنظر إليه كمحاولة لسحب البساط انتخابيا من قيادات كتلة الفتح”.وأضافت الصحيفة، أن “البعض وجد في القرار مناورة انتخابية كبيرة أقدم عليها العبادي لربط عشرات الآلاف من عناصر الحشد بأجهزة الدولة، ومن ثم فك ارتباطهم بفصائلهم المسلحة، خصوصاً أن توقيت إصدار القرار يأتي قبل انتخابات يسعى فيها العبادي إلى نيل مقاعد تؤهله لضمان ولاية ثانية”.وأشارت إلى ان القرار يأتي بعد حملة إدانات أطلقها قادة في فصائل الحشد للموازنة الاتحادية التي منحته نحو بليوني دولار، لكنها عاملت عناصره كموظفين مؤقتين في الدولة، حيث تم النظر إلى قرار العبادي من وجهين، “إذ اعتبره مطالبون بحل الحشد تنصلا من تعهدات سابقة أطلقتها قيادات شيعية بحله حال إنهاء المعركة مع تنظيم داعش، فيما وجده آخرون مناورة انتخابية كبيرة أقدم عليها العبادي لربط عشرات الآلاف من عناصر الحشد بأجهزة الدولة، ومن ثم فك ارتباطهم بفصائلهم المسلحة”.