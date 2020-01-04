صحيفة:القائد العام عبد المهدي كان “نائما وهاتفه مغلق” عندمقتل سليماني والمهندس

صحيفة:القائد العام عبد المهدي كان “نائما وهاتفه مغلق” عندمقتل سليماني والمهندس
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت صحيفة “العربي الجديد”، السبت، بأن هاتف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، كان مغلقاً ولم يعلم بالموضوع إلا بعد ساعات.ونقلت الصحيفة في تقرير لها ، عن مسؤول أمني رفيع قوله، إن “هاتف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، كان مغلقاً ولم يعلم بالموضوع إلا بعد ساعات  ”.وأضاف أن “مدير مكتب عبد المهدي العسكري تولى الاتصالات والتنسيق، لفهم طبيعة الهجوم والتنسيق مع القوات الأمنية والاستفسار من الأميركيين حول الهجوم”، مبينا أن “آخر ما كنا نتوقعه هو هجوم أميركي في بغداد وأن يكون المستهدف هو أبو مهدي المهندس وضيفه قاسم سليماني”.وكانت غارة جوية أميركية استهدفت، في ساعة متقدمة من صباح امس الجمعة، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سيلماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

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