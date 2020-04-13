صحيفة:الكاظمي سيفشل في إدارة ملفات الأزمة

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المالية النيابية:الحكومة “دايخة” في كيفية تأمين الرواتب!
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إيران:نجحنا عبر أحزابنا وحشدنا بتدمير الصناعة والزراعة العراقية وانعاش اقتصادنا بمليارات الدولارات
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وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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