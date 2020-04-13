صحيفة:الكاظمي سيفشل في إدارة ملفات الأزمة

صحيفة:الكاظمي سيفشل في إدارة ملفات الأزمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في الامانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، عن انتظار رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي انجاز 10 ملفات فور المصادقة على حكومته في البرلمان بضمنه اخراج القوات الاميركية من العراق.وذكرت صحيفة “العربي الجديد” في تقرير ، ان “الكاظمي تسلم ما لا يقل عن 10 ملفات، بعضها سيكون عليه ألا يعد بشيء بخصوصها، وإلا سيضع نفسه في موقف محرج وقد يتهم بالكذب”، في إشارة إلى صعوبة حل بعض الأزمات.وأضافت، أن “الملفات التي سيتعين على الكاظمي التعامل معها هي: الموازنة المالية، الأزمة الصحية، التحضير للانتخابات المبكرة، التعامل مع المتظاهرين الذين صعّدوا تهديداتهم بالعودة للشوارع في أول إعلان عن انحسار وباء كورونا في العراق وما يتعلق بقضية قتل نحو 700 متظاهر ومحاسبة المتورطين، ملف النازحين تعويض ضحايا العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية في الحرب على الإرهاب، فضلاً عن ملف المغيبين وملف التصعيد الأميركي – الإيراني وإخراج القوات الأميركية المسلحة ووقف الهجمات الصاروخية المتكررة على المصالح الأميركية”.وأشارت الصحيفة إلى أن “ملفين اخرين تسلمهما الكاظمي وهما الازمة بين بغداد وأربيل يتعلقان بالمادة 140 من الدستور التي تنظم إدارة المناطق المتنازع عليها، وقانون النفط والغاز العالق منذ سنوات”.يذكر ان الكاظمي جاء من الشارع الى رئاسة المخابرات بترشيح من اقاربه المعمم القيادي في حزب الدعوة علي العلاق .

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