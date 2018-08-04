صحيفة:المناصب المهمة في الحكومة القادمة وزعت بين تحالفي المالكي والعامري

صحيفة:المناصب المهمة في الحكومة القادمة وزعت بين تحالفي المالكي والعامري
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت صحيفة “عكاظ” السعودية، السبت 4 أب 2018، ان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري عقدا اتفاقاً سري يتضمن كيفية تقسيم المناصب بينهما.وذكرت الصحيفة، انها “علمت بوجد اتفاقا سريا بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والقيادي في الحشد الشعبي الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري قضى أن يقود العامري الكتلة الأكبر في البرلمان، فيما تدعم الكتلة المالكي لرئاسة الحكومة القادمة”.وأوضحت الصحيفة، ان “تسريبات هذا الاتفاق تزامنت مع تفاهمات معلنة بين زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس البرلمان السابق سليم الجبوري .وكانت صحيفة “الاخبار” اللبنانية  قد ذكرت في تقرير نشرته الجمعة (3 أب 2018)، بان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اقترب من تشكيل “التحالف الأكبر”، فيما كشفت عن ما ضمه التحالف من كتل حتى الان.

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