صحيفة:بأمر إيراني قضاة العراق يتبرعون بـ(400) ألف دولار للمرة الثانية لنظرائهم اللبنانيين

صحيفة:بأمر إيراني قضاة العراق يتبرعون بـ(400) ألف دولار للمرة الثانية لنظرائهم اللبنانيين
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 بغداد / شبكة أخبار العراق- كشفت صحيفة “الجديد” اللبنانية،الإثنين، عن تبرع قضاة عراقيين لنظرائهم اللبنانيين بـ400 ألف دولار أميركي للمرة الثانية خلال اقل من عام .وهذه المساعدات المالية هي الثانية من نوعها، حيث كشفت أربعة مصادر لبنانية وعراقية  في التاسع من شهر نيسان 2022، عن تلقي قضاة لبنانيين مساعدات مالية من نظرائهم العراقيين بأمر إيراني بالتنسيق مع حزب الله اللبناني، ونقلت صحيفة الجديد عن مصادر قولها، إن “القضاء اللبناني تلقى مساعدة اجتماعية من القضاة العراقيين بقيمة 400 الف دولار أميركي، على أن يجري توزيعها على القضاة اللبنانيين”.وأوضحت أن “القضاة العراقيين البالغ عددهم 1800 قاضٍ، تبرع كل قاضٍ منهم بقيمة 200 دولار من راتبه، فيما تبرع كل رئيس من رؤساء الهيئات القضائية العليا وعددهم أربعة بقيمة 10 آلاف دولار، ليصبح المجموع 400 الف دولار اميركي”.ولفتت الصحيفة إلى أن “هذه المساعدة لم تخضع لأصول قبول الهبات النقدية ولم تمر عبر الأطر القانونية ولم يتم التصريح عنها وتكتمت عنها الهيئات القضائية اللبنانية، فيما عُلم أن هذه المساعدة سيتم توزيعها على القضاة اللبنانيين بالدولار النقدي، كونها لم تمر عبر الخزينة أو أي جهة مصرفية”.يذكر أن أعضاء الجسم القضائي في لبنان يبلغ حوالي 600 قاض بالإجمال.

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