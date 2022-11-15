صحيفة:بايرن ميونخ يسعى لإنضمام رونالدو إلى فريقه

صحيفة:بايرن ميونخ يسعى لإنضمام رونالدو إلى فريقه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- فجرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد أزمته الأخيرة مع إدارة ومدرب مانشستر يونايتد.صاحب الـ37 عاماً أطلق تصريحات نارية في الساعات الأخيرة قبل ساعات على انضمامه لمعسكر منتخب البرتغال، استعدادا لكأس العالم 2022.وأكد رونالدو أنه لا يحترم مدربه الهولندي إيريك تاج، نظرا لعدم احترام الأخير له، فضلا عن انتقاده إدارة وملاك النادي بحدة.من جانبها، كشفت صحيفة “ديلي ميل” عن اجتماع بين رونالدو ووكيله خورخي مينديز، مع مسؤولي بايرن ميونخ الأسبوع الماضي.وأشارت إلى سفر مسؤولي النادي البافاري إلى إنجلترا قبل بضعة أيام، لعقد محادثات مع الدولي البرتغالي، أملا في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.يأتي ذلك رغم إدارة بايرن ظهره للهداف التاريخي لكرة القدم الصيف الماضي، لعدم قدرة النادي على دفع راتبه الضخم، الذي يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا. 

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