صحيفة:تحرك إيراني على عودة العيساوي إلى بغداد وانضمامه لتحالف البناء

صحيفة:تحرك إيراني على عودة العيساوي إلى بغداد وانضمامه لتحالف البناء
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت صحيفة “العربي الجديد” المقربة من قطر، الثلاثاء، عن تسارع الإجراءات لتصفير ملفات عدد من السياسيين المطلوبين للقضاء من قادة الحزب الاسلامي في مقدمتهم رافع العيساوي.وقالت الصحيفة في تقرير لها ، إن “إجراءات تصفير ملفات عدد من السياسيين أبرزهم رافع العيساوي،فضلاً عن شخصيات أخرى موجودة في تركيا، تتم بشكل متسارع لعودتهم الى بغداد وانتمائهم لتحالف البناء بتحرك ايراني ”.وأضافت، أن “ذلك يأتي بعد اتفاق سياسي على أهمية إعادة بعض اقطاب الحزب الاسلامي  بشروط ايرانية ، وبينت الصحيفة أن “عملية تصفير ملفاتهم وتمهيد إعادتهم ستكون من خلال الطعن بالأحكام التي اكتسبوها خلال فترة حكم المالكي، ومحاكمتهم مجدداً”، مشيرة إلى أن “القيادي البارز في تحالف القوى ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي بدأ بهذه الخطوات باشراف ايراني”. وفي السياق نفسه ،ذكر مصدر سياسي أن عودة العيساوي إلى بغداد هي بنفس آلية عودة خميس الخنجر وتحالفه المشروط مع إيران.

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