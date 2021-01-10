صحيفة:جهود عزل ترامب من قبل الديمقراطيين أصبحت أكثر من أي وقت مضى

صحيفة:جهود عزل ترامب من قبل الديمقراطيين أصبحت أكثر من أي وقت مضى
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كثف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب وعدد من أنصاره في الحزب الجمهوري اتصالاتهم، لوقف محاولة الديمقراطيين عزله عن منصبه خلال الأيام المقبلة، حسبما قالت صحيفة “واشنطن بوست”.ويطلب ترامب وصهره من الجمهوريين إصدار بيانات أو نشر تغريدات على موقع “تويتر” تؤكد إدانة هذه الخطوة، حسبما نقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المحادثات.ولم يتضح ما إذا كانت هذه الجهود قد حققت نجاحا كبيرا، غير أن الواضح هو أن حلفاء ترامب من الجمهوريين ظلوا هادئين طوال أمس السبت ، فيما يعزز الديمقراطيون جهودهم لعزل الرئيس.وفي غضون ذلك، دعت مجموعة صغيرة من الجمهوريين الذين صادقوا على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، دعت الأخير في رسالة كتبوها له إلى تجنب إجراءات العزل.وباتت فرصة الديمقراطيين في عزل ترامب أكثر من أي وقت مضى، بعدما ذكرت تقارير إخبارية مساء  أمس السبت أن نائب الرئيس مايك بنس، لوح باحتمال العزل بناء على التعديل الـ25 من الدستور، نائيا بنفسه عن الرجل الذي ظل يدعمه لسنوات في البيت الأبيض.واشترط بنس لعزل ترامب، تصرف الأخير بـ”عدم استقرار أكثر”.ورغم أن المسعى قد لا يجد طريقه إلى التنفيذ على أرض الواقع، فإنه يشكل ضغطا كبيرا على ترامب في أيامه الأخيرة داخل البيت الأبيض.

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