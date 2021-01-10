صحيفة:زيدان يرفض مغادرة إيسكو

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الجماعة الإسلامية:الفساد في الإقليم أكبر وأعمق مما يتم إعلانه
القوى الشيعية تجتمع لمناقشة الموازنة على طاولة ” تمر ولبن”!
المالية النيابية:موازنة 2021 اعدت بطريقة غريبة
تحالف الفتح:حكومة الإقليم استلمت 128 مليار دولار خلال السنوات السابقة دون تقديم الحسابات الختامية
السوداني:قدمنا طعنا بالقرار الاستئنافي بشأن التجديد لشركات الاتصالات
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الجماعة الإسلامية:الفساد في الإقليم أكبر وأعمق مما يتم إعلانه
القوى الشيعية تجتمع لمناقشة الموازنة على طاولة ” تمر ولبن”!
المالية النيابية:موازنة 2021 اعدت بطريقة غريبة
تحالف الفتح:حكومة الإقليم استلمت 128 مليار دولار خلال السنوات السابقة دون تقديم الحسابات الختامية
السوداني:قدمنا طعنا بالقرار الاستئنافي بشأن التجديد لشركات الاتصالات
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فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
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دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
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هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
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