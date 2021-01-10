صحيفة:زيدان يرفض مغادرة إيسكو

صحيفة:زيدان يرفض مغادرة إيسكو
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت تقارير صحفية اسبانية، الاحد، عن سعي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، لإقناع إيسكو لاعب الملكي بالبقاء مع الميرنغي، وعدم المغادرة خلال الميركاتو الشتوي الجاري.وقالت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، أن “زيدان منح إيسكو فرصة المشاركة لمدة 15 دقيقة بالأمس، لمحاولة إقناعه بالبقاء مع الميرنغي”.وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن “زيدان قد يمنح الفرصة لإيسكو أيضًا كي يشارك الخميس المقبل، في كأس السوبر ضد أتلتيك بيلباو”.وأوضحت، أن “إيسكو ليس من اللاعبين المفضلين لدى زيدان حاليًا، لكن الأخير يحاول الحفاظ على قوة غرفة الملابس، لأنه يعتقد أنه سيحتاج للاعب الإسباني في مرحلة ما من الموسم، لا سيما بسبب ضغط المباريات، واللعب كل ثلاثة أيام”.هذا ويرغب إيسكو في خوض تجربة جديدة تسمح له بالمشاركة في عدد كبير من الدقائق هذا الموسم، حتى يتواجد مع منتخب إسبانيا في بطولة اليورو خلال الصيف المقبل.

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