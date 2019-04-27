صحيفة:طهران كلفت الحلبوسي للتوسط بينها وبين واشنطن

صحيفة:طهران كلفت الحلبوسي للتوسط بينها وبين واشنطن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، السبت، عن “وساطة” يقودها  القيادي في تحالف البناء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، مبينة أن جزءا من الوساطة يتعلق بقانون اخراج القوات الأجنبية.ونقلت الصحيفة في تقرير لها ، عن مصادر قولها، إن “ثمة نقاط التقاء عديدة بين طهران وواشنطن، قد تتمثل في شخصيات سياسية، والحلبوسي أحدها”، كاشفة عن “وساطة تولّاها الحلبوسي عمادها فرملة المساعي لإصدار قانون مناهض لإخراج القوات الأميركية، مقابل عرضٍ حمله من واشنطن إلى طهران، يتعلّق في معظمه ببغداد، من دون أن تفصح عن ماهيته”، بحسب الصحيفة.وأضافت الصحيفة، أن “فكرة الحلبوسي بتأسيس حزب جديد مدعوم من ايران عزّزتها زيارة الحلبوسي لواشنطن (أواخر شهر آذار الماضي)، عندما تبدّل خطابه في ما يتعلّق بمسألة وجود القوات الأميركية في العراق”. 

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