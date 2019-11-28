صحيفة:عبد المهدي استثنى الوزراء الأكراد من التعديل الوزاري

صحيفة:عبد المهدي استثنى الوزراء الأكراد من التعديل الوزاري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن التعديل الوزاري الذي يعتزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي القيام به، مبينة أن التعديل سوف يستثني الوزراء الكرد فيما سيشمل وزيرة التربية سهاد العلي التي صوت عليها البرلمان الشهر الماضي.وقالت الصحيفة في تقرير لها ، إن “عبد المهدي يسعى إلى تغيير 14 وزيراً ضمن أولى حملاته في «تصحيح النظام السياسي المتفق عليه في وثيقة الشرف، وتلبيةً لمطالب المرجعية الدينية العليا”.وأضافت أن “الوزراء المشمولين بالتعديل المرتقب هم: وزير الصناعة صالح الجبوري وزير الاتصالات نعيم الربيعي وزير الكهرباء لؤي الخطيب، وزير النقل والمواصلات عبد الله لعيبي، وزير الزراعة صالح الحسني، وزير الشباب والرياضة أحمد رياض العبيدي، وزير التجارة محمد هاشم العاني، وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، وزيرة التربية سها العلي بك”.ونقلت الصحيفة عن مصدر نيابي قوله، إن “رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان برزاني، بحث مع عبد المهدي التعديل الوزاري، مبدياً دعم الإقليم لإجراءات بغداد في مكافحة الفساد ومحاسبة الوزراء المقصرين”.وأضاف المصدر، أن “برزاني شدّد على ضرورة عدم شمول الوزراء الكرد بالتغيير الوزاري، وقد أقنع الحاضرين بضرورة عدم تبديل وزير المال فؤاد حسين، ووزير الإسكان والإعمار بنكين ريكاني»، وهما مرشحان عن «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود برزاني.

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