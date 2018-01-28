صحيفة:فرقة هندسية عسكرية أمريكية ستقوم بإصلاح سد الموصل
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت صحيفة هيرالد دسباتش الامريكية، الاحد، أن قائد منطقة هنغتون في فيلق المهندسين التابع للجيش الامريكي سيعود الى العراق لاعادة تأهيل سد الموصل مع فريقه المحلي .ونقلت الصحيفة في خبر عن الكولونيل فيليب أم سيكرت قائد منطقة هنغتون في فيلق المهندسين قوله، إنه “سأكون هذه المرة في العراق لمدة عام للمساعدة في اصلاح السد ، فلدينا خبرة واسعة في هذا المجال قدر تعلق الامر بالسدود وهم بحاجة الى المساعدة هناك”.واضاف “لقد تم نشري هناك في العراق لأول مرة عام 2003 ، وقمت بالكثير من اعمال البنية التحتية والان احصل على امتياز العودة للمساهمة في اعمال الصيانة “.وتابع سيكرت، أنه “سأعمل مع موظفي السفارة الامريكية في بغداد ومع وزارة الموارد المائية التابعة للحكومة العراقية”، مشيرا الى أنه ” سيعمل مع القيادات في العراق بينما يقوم بالتنسيق مع الوكالات الفيدرالية الحكومية “.يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد اعلنت في وقت سابق عن ارسال 5000 عسكري من الفرقة الجبلية العاشرة في العراق هذا الربيع وهو ما يؤكد تنامي الوجود العسكري الامريكي في البلاد .