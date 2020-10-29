صحيفة:كارليس توسكيتس يتولى إدارة نادي برشلونة حتى الانتخابات

صحيفة:كارليس توسكيتس يتولى إدارة نادي برشلونة حتى الانتخابات
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بغداد/شبكة أخبار العراق- ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية ، اليوم الخميس، أن كارليس توسكيتس تولى بالفعل رئاسة كرئيس للجنة الإدارة التي ستقود النادي حتى انتخابات الرئاسة، وذلك بعد استقالة جوسيب ماريا بارتوميو ومجلس إدارته الثلاثاء .وكان توسكيتس مديرا في فترة سابقة، وظهر رجل الأعمال والاقتصادي الكتالوني في مناسبات عديدة كمرشح محتمل للرئاسة، على الرغم من أنه لم ينجح مطلقا في تنفيذ مشروعه الخاص “.وستضم اللجنة إلى جوار توسكيتس خوان مانوير خمينيز، وسيعلن باقي الأعضاء الخمسة الذين يجب أن يتم اختيارهم من بين أعضاء مجلس الإدارة المستقيل واللجنة الاقتصادية واللجنة التأديبية “.ووفقا للائحة برشلونة سيتم إجراء الانتخابات في وقت مبكر “.

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