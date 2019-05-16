صحيفة:وساطة عراقية للدفاع عن إيران واستمرار مشروعها في المنطقة

صحيفة:وساطة عراقية للدفاع عن إيران واستمرار مشروعها في المنطقة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت صحيفة عربية، الخميس، عن بدء وزير الخارجية محمد علي الحكيم ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض ورئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي “وساطة” بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران لحماية المشروع الإيراني في المنطقة، مشيرة إلى أن الوساطة جاءت بايعاز من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.ونقلت صحيفة “العربي الجديد” في تقرير عن مسؤول عراقي يُعرف بقربه من عبد المهدي قوله، إن الأخير “أوعز لثلاثة مسؤولين في حكومته للتحرّك في وساطة لإيقاف التصعيد الأميركي ــ الإيراني لحماية المشروع الإيراني”، موضحاً أنّ “المسؤولين هم وزير الخارجية محمد علي الحكيم، ورئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض”.

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