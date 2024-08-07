صحيفة أمريكية:أمريكا تترجى إيران بعدم استهداف إسرائيل وهي تعلم جيدا ” أنهم حبايب”

صحيفة أمريكية:أمريكا تترجى إيران بعدم استهداف إسرائيل وهي تعلم جيدا ” أنهم حبايب”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت صحيفة أمريكية، الاربعاء، ان واشنطن طلبت من حكومات دول عربية بينها العراق حث ايران على “ضبط النفس”.وقالت واشنطن بوست، ان وزير الخارجية انتوني بلينكن “طلب من كبار المسؤولين بالقاهرة وبغداد وعواصم عربية أخرى حث طهران وحلفائها على ضبط النفس”.وأشارت الى ان بلينكن “يقود حملة دبلوماسية للضغط بشكل غير مباشر على إيران”.ونقلت واشنطن بوست عن مصادر ان “مسؤولين بالبيت الأبيض فوجئوا وغضبوا لاغتيال (إسماعيل) هنية واعتبروه انتكاسة لمسعى وقف إطلاق النار”.

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