صحيفة أمريكية:النقد الدولي حذر حكومة السوداني من فقدان قيمة الدينار العراقي

صحيفة أمريكية:النقد الدولي حذر حكومة السوداني من فقدان قيمة الدينار العراقي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أوردت صحيفة “الفايننشنال بوست” الأميركية، اليوم الاثنين، تحذيراً قالت انه صدر عن صندوق النقد الدولي للحكومة العراقية بشأن الموازنة بصيغتها الحالية بعد إقرارها عقب أربعة أيام مستمرة من التداول ومشاكل سياسية بين بغداد وإقليم كردستان العراق. وقالت الصحيفة ، إن “الحكومة العراقية تحت إدارة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني مررت “الميزانية الأكبر” في تاريخ العراق بقيمة تصل الى 153 مليار دولار امريكي، موضحة أن “صندق النقد الدولي اصدر تحذيرا لحكومة السوداني في الحادي والثلاثين من مايو الماضي حول انفاق الحكومة لهكذا مبالغ كبيرة بالنظر الى أوضاع الاقتصاد الحالية”. وأشارت الصحيفة الى أن “قلق النقد الدولي يعود الى مخاوف من أن يؤدي الانفاق الحكومي الكبير الى “تضخم” في العملة العراقية والذي بدوره يقود الى دوامة تدهور اقتصادي تؤثر على مستقبل البلاد، بحسب وصفها”. يشار الى أن العراق سجل تراجعا في نسب التضخم خلال شهر ابريل الماضي وصلت الى واحد بالمئة مع توجه البنك المركزي نحو شراء كميات كبيرة من الذهب لدعم الاقتصاد المحلي.من جهته أعلن المركزي العراقي ان البلاد أصبحت في المركز الثلاثين دوليا بكميات الاحتياطي المخزون من الذهب

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