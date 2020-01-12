صحيفة أمريكية:نهاية العراق على يد “زعاطيط ” ميليشيات الحشد الشعبي

صحيفة أمريكية:نهاية العراق على يد “زعاطيط ” ميليشيات الحشد الشعبي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت صحيفة “وول ستريت جورنال ” الأميركية ، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تتجه لتقويض اقتصاد العراق، في حال مضى في تنفيذ قرار برلمانه المطالب بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، على خلفية الضربة الأخيرة قرب مطار بغداد. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين (لم تحدد هوياتهم)، أن وزارة الخارجية الأمريكية، حذرت من أن الولايات المتحدة ربما تعلق حساب المصرف المركزي العراقي، لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، في نيويورك، في خطوة يمكن أن تقوض الاقتصاد العراقي الهش فعلا.وأشارت الصحيفة، الأحد، أن إغلاق حساب العراق لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يمكن أن يضر بنظامه المالي، حيث تجني البلاد إيراداتها من مبيعات النفط هناك، وتخرج هذه الأموال لدفع الرواتب والعقود الحكومية.ونوّهت بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي، احتفظ بنحو 3 مليارات دولار من الودائع في نهاية عام 2018، وفقا لأحدث بيان مالي من البنك المركزي العراقي.كما هدد الرئيس ترامب، بفرض عقوبات اقتصادية على العراق بعد تصويت البرلمان على مطالبة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإخر اج نحو خمسة آلاف وثلاثمائة جندي أمريكي.وقال ترامب، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، السبت الماضي ، “على الحكومة العراقية دفع الأموال، لدافعي الضرائب الأمريكيين إذا أرادت سحب القوات الأمريكية من هناك”.وتطرق إلى الطريقة التي يمكن من خلالها جمع الأموال من العراقيين، بالقول: “لدينا الكثير من أموالهم. هناك 35 مليار دولار في حساب”، دون تفاصيل إضافية.

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