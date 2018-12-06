صحيفة إسرائيلية:حزب الله اللبناني يدفع مليشيا عراقية للدخول إلى الأراضي المحتلة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الله اللبناني خطط لاستخدام مقاتلين من حركة ” النجباء” العراقية لفرض السيطرة على مدينة فلسطينية داخل الاراضي المحتلة بدعم إيراني.وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن “وحدة الرضوان”، وهي قوات النخبة لحزب الله، كان من المفترض أن تلعب دوراً رئيسيا في تطبيق الخطة المزعومة، والتي طرحها الحزب، حسب ما ذكرته الصحيفة، منذ زمن بعيد تمهيدا لفرض السيطرة على منطقة الجليل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وادعت الصحيفة أنه كان من المقرر أن تدعم إيران الخطة عن طريق تقديم السلاح والأموال، وزعمت أنها حصلت على معلومات تفيد أن حزب الله سيحصل على دعم من قبل مقاتلين اَخرين من العراق ودول أخرى في حربه على إسرائيل.وأعلن الجيش الاسرائيلي مؤخرا عن شن عملية” درع الشمال” بهدف تدمير الأنفاق الهجومية التي قيل إن حزب الله حفرها عند الحدود مع لبنان.