صحيفة:الحشد الشعبي سيقاتل الأمريكان في العراق دفاعاً عن إيران

بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأت صحيفة “كيهان” الإيرانية الرسمية، الأحد، أن المواجهة بين فصائل الحشد الشعبي والقوات الأميركية ستكون “اشرس” مما كانت عليه مع تنظيم “داعش” الإجرامي، مؤكدة أن قوات الحشد سيتعاملون مع أي وجود أميركي على أنه “احتلال”.وقالت الصحيفة في مقالها الافتتاحي لها اليوم، إنه “من الطبيعي جدا ان يواجه القرار الاميركي رفض التحالف الشيعي وقوات الحشد الشعبي الذي اخذ يطالب الحكومة العراقية باتخاذ القرار المناسب لاخراج هذه القوات لانه لا مبرر قانوني او شرعي لوجودها، مما يعد وجودها احتلالا قسريا لبلدهم، وقد طالب التحالف الشيعي الحكومة العراقية تطبيق الاتفاقية الامنية التي تم توقيعها بين بغداد وواشنطن والتي تقضي بعدم بقاء اي تواجد اجنبي أو اميركي على الارض العراقية”.وأضافت الصحيفة، أنه وكما اشارت بعض الاوساط السياسية والحكومية وكذلك بعض التقارير الاخبارية انه وفيما اذا اصرت اميركا على بقاء جنودها على الارض العراقية سواء كان بفتح معسكرات او أي قواعد وبذريعة خادعة وكاذبة من القوات العراقية تحتاج الى تدريب اكبر، فان قوات الحشد الشعبي سيتعاملون معها على انها قوات احتلال ليفتح الباب نحو المواجهة المباشرة وهو ماحذرت ولازالت تحذر منه المقاومة الاسلامية العراقية وفي اكثر من خطاب لها”.واختتمت الصحيفة بالقول: “اذن وفي نهاية المطاف هناك سؤال مهم يطرح هل تقوم الحكومة العراقية بوظيفتها في تحرير البلد من التواجد الاجنبي ايا كان؟، ام انها تنتظر المواجهة القادمة والتي ستكون أشرس مما كانت مع الدواعش المجرمين ؟!”.