صحيفة إيرانية:عبد المهدي باقٍٍ في منصبه بإتفاق الصدر والعامري والسيستاني

صحيفة إيرانية:عبد المهدي باقٍٍ في منصبه بإتفاق الصدر والعامري والسيستاني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفادت صحيفة “خراسان” الإيرانية، الأحد، بأن زعيم التيار الصدري  مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري وضعا خيار اقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي جانبا، مشيرة إلى أن الاخطار التي تهدد الحكومة والنظام السياسي بدأت تنحسر.وقالت الصحيفة في تقرير لها ، إنه “يبدو للعيان ان الاخطار التي تهدد الحكومة والنظام السياسي في العراق بشكل عام بدأت تنحسر وتتبدد بعد ضمانات خطاب المرجعية الدينية الاخير”.وأضافت ان “هناك انباء عن بدء مشاورات بين قادة القوى والتيارات السياسية الرئيسية ومن ببينهم  مقتدى الصدر وهادي العامري، وتبلور اتجاه يضع خيار اقالة حكومة عادل عبد المهدي جانباً وعلى اساس التزام الحكومة بتنفيذ وعودها باجراء اصلاحات اقتصادية وسياسية واسعة”.واشارت الصحيفة إلى تأكيد السيستاني على “ضرورة سلمية الاحتجاجات وتفادي استخدام العنف المفرط ضد المحتجين السلميين والحيلولة دون ركوب قوى داخلية وخارجية لموجة الاحتجاجات، كما اكد على ضرورة اجراء اصلاحات جذرية والابقاء على عبد المهدي”.

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