صحيفة بريطانية:اللأعب محمد صلاح على رأس المرشحين لجائزة لاعب العام

صحيفة بريطانية:اللأعب محمد صلاح على رأس المرشحين لجائزة لاعب العام
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت رابطة اللاعبين المحترفين، الاثنين، عن أسماء المرشحين للفوز بجائزة لاعب عام 2020 في إنجلترا.ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن “الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، جاء على رأس المرشحين لجائزة لاعب العام، بجانب زملائه بالفريق ساديو ماني، جوردان هندرسون وفيرجيل فان دايك”.كما يتنافس أيضًا “كيفن دي بروين نجم وسط مانشستر سيتي، بجانب ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، وجاك جريليش نجم أستون فيلا”.واختار أكثر من 100 صحفي هذا السباعي ليدخل في قائمة مختصرة، بينما سيتم اختيار الفائز من خلال تصويت جماهيري. 

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