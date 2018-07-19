صحيفة “كيهان”:العبادي أبلغ المهندس بأن منصبك في هيئة الحشد خط أحمر
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبرت صحيفة إيرانية رسمية، الخميس، زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى مقر هيئة الحشد الشعبي “ردا غير مباشر” على المطالب الأميركي بإبعاد نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس من منصبه، فيما اشارت إلى اختراق “عملاء” أميركا للتظاهرات الاحتجاجية الأخيرة.وقالت صحيفة “كيهان” في افتتاحيتها اليوم، إنه “لا يخفى على المتتبع للشأن العراقي بان اميركا روجت مؤخرا وعبر مبعوثها الخاص للعراق بان ابعاد “ابو مهدي المهندس” من قيادة الحشد يخفف من التوتر في العراق ويسهل ولادة الحكومة العراقية، لكن زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي الى قيادة الحشد الشعبي وان كانت للتشاور والتنسيق لمواجهة الاحداث الاخيرة لكن البعض فهمها على انها رد غير مباشر على واشنطن بان ابو مهدي المهندس خط احمر وابعاده عن منصبه بقرار ايراني محض”.وأضافت، أن “الانتكاسات المتوالية لاميركا في العراق تدفع بها للانتقام من الشعب العراقي وخاصة ابناء الحشد الشعبي وقيادته البطلة باية صورة كانت وهي تحاول اليوم فرض وجودها العسكري بالقوة على هذا البلد مع ما انتفت ذريعة محاربة داعش الذي حسم امرها ابناء الحشد الشعبي ”.واكدت الصحيفة في افتتاحيتها”ان العبادي ابلغ المهندس انه يلغي عشرات المناصب في الجيش ومكافحة الارهاب مقابل بقاء المهندس في منصبه”.