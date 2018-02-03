صحيفة:(9)دول طالبت العراق بضمانات مقابل مشاركتها في مؤتمر المانحين

صحيفة:(9)دول طالبت العراق بضمانات مقابل مشاركتها في مؤتمر المانحين
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت صحيفة “الحياة”، اليوم السبت، ان تسع دول فرضت على العراق شروطاً للمساهمة بمنح مالية تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار في مؤتمر الكويت.وذكرت الصحيفة، ان “المؤتمر سيتم بمشاركة 70 دولة، إضافة الى منظمات دولية منها البنك الدولي، وسيخصص اليوم الأول منه لعرض الفرص الاستثمارية في العراق، فيما تخصص الأيام الأخرى لجمع مبلغ 100 بليون دولار لإعمار المدن المحررة”، مشيرة الى ان “تسعة دول طالبت العراق بضمانات مقابل مشاركتها في مؤتمر المانحين”.ونقلت الصحيفة عن مسؤول عراقي قوله، ان “هناك تردداً لدى عدد غير قليل من الدول الغربية في شأن الموافقة على المشاركة في المؤتمر، من بينها دول أعضاء في التحالف العسكري ضد تنظيم داعش بقيادة واشنطن”، مبيناً أنه “تم توجيه دعوات رسمية إلى 80 دولة، إلا أن أكثر من 32 دولة منها، ومن بينها دول مهمة ومعروفة بمساهماتها الكبيرة في مثل هذه المؤتمرات، لم تبلغنا بموافقتها على الحضور حتى الآن”.واكد مصدر حكومي اليوم السبت، رفض الكشف عن اسمه،بان هناك تخوف حقيقي من  قبل الشركات بان تذهب  مبالغ المنح المخصصة لاعمار العراق الى جيوب حيتان الفساد ,وطالبت هي من تشرف على عملية الاعمار لعدم قناعتها بنزاهة الحكومة .

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