صخيل:المالكي كشف سعي السوداني للتطبيع مع إسرائيل

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس كتلة دولة القانون النيابية صهر المالكي المدعو ياسر صخيل، الاثنين، إن “لقاء زعيم الائتلاف الأخير في برنامج (جيم سين) جرى حذفه من منصة اليوتيوب مرتين، لان حديثه وضع النقاط على الحروف، وذلك بهدف حجب الحقائق عن الجمهور ولتمرير التحركات الخارجية المشبوهة التي قد تقترب من مشروع التطبيع من قبل السوداني”.

أضاف: “كما جاء ذلك للتغطية على ما ذكره المالكي من أسلوب منح العطاءات، وتسيير شؤون الدولة عبر الاستثناءات”، مردفاً: “أما استخدام مؤسسات الدولة للسيطرة على الفضاء العام وتضليل الجمهور فهو بحد ذاته مخالفة تستدعي المحاسبة والادانة”.