صدق أو لا تصدق.. حملت في رحمين منفصلين

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ميلانيا باسيت (32 عاما) من مقاطعة هامبشاير جنوبي

، أنجت 3 توائم في أواخر يناير الجاري، وهم توأم إناث كان في الرحم الأول، وذكر ثالث كان في الرحم الثاني.

وقالت ميلانيا إنها تتطلع إلى الاحتفال

في ظل العائلة الكبيرة التي أصبحت لها، مضيفة “لم يعد صبر على الانتظار لرؤية وجوهم الصغيرة صباح عيد الميلاد”.

وكانت الأم البريطانية علمت أن لديها رحمين عام 2017، عندما كانت حاملا بابنتها الأولى فيبي، وهي الآن في الثالثة من عمرها.

وبعد ذلك أنجبت طفلا آخر سمته بليك، وإلى هنا بدا أن الأمور طبيعية ولا تأثير للرحم الثاني.