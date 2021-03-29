صدور كتاب جديد للدكتور حسن البزاز

صدور كتاب جديد للدكتور حسن البزاز
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- صدر كتاب جديد للدكتور حسن البزاز  بعنوان ” هو العراق” يتحدث فيه عن العراق بأسلوب علمي اكاديمي ، يقع الكتاب في (212) صفحة حملت المواصفات والعناصر التي رافقت مسيرة العراق الغارق في عمق التاريخ والغارق اليوم في المشاكل والعوالق المقدمة لبناء النظام السياسي القادر على تحقيق ما يسعى اليه أي نظام سياسي يسعى لتطوير البلد وخلق الاستقرار. وكذلك بحث في الجوانب التعليمية والعسكرية وبناء الأفكار والذات والعمل الديمقراطي وحرية الإنسان وعمليات الإصلاح .والدكتور البزاز من مواليد 1945 بغداد من اصول عربية أصيلة ونقية، ينتمي الى عشيرة المعاضيد وله أكثر من 17 مؤلف وخبير دولي في إدارة الأزمات والإستراتيجية والقانون الدولي.

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